كشف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مزيداً من التفاصيل حول دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، مبيناً أن تدخل الملك سلمان كان بطلب من الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضح إسماعيل وفقاً لـ”عكاظ”، أن الملك سلمان كلف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير بالتواصل مع الإدارة الأمريكية والتنسيق مع السودان، لينتهي الأمر إلى تحديد ما الذي يجب أن يفعله السودان والإدارة الأمريكية، وظلت المملكة هي الضامن والمراقب للطرفين.
وأضاف أن العقوبات كان من المفترض أن ترفع في نوفمبر الماضي، لكن أمريكا أجلت ذلك لعدم التأثير على الانتخابات الأمريكية، وعقب الانتهاء من الانتخابات تواصلت المملكة مع الحكومة الأمريكية وطالبتها بالوفاء بوعودها كما أوفى السودان بوعوده، حتى بدأ تنفيذ القرار.
وأكد الدكتور إسماعيل أن رفع العقوبات سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني، وسيساهم في رفع الضائقة التي يعيشها الشعب السوداني منذ 20 عاماً.
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