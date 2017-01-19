حذر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أصحاب المنشآت من فصل الموظفين السعوديين بدعوى الأزمة الاقتصادية، داعياً إياهم إلى الالتزام بالعقود المبرمة مع الموظفين ولو كانوا في غير حاجة لخدماتهم.
وأكد مدير الفرع عبدالله العليان وفقاً لـ”عكاظ”، أن المادة 77 من نظام العمل لصالح الموظف وليس ضده، وتوفر ضمانات للموظف السعودي، لافتاً إلى أن المادة تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى لو كان غير محتاج للموظف.
وأضاف العليان أن الشركات لا يحق لها الاستغناء عن خدمات الموظف السعودي بحجة الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن كل الشركات والمنشآت تحصل على مستحقاتها من الدولة بصورة سريعة، مبيناً أن أكبر هاجس هو عدم الاستغناء عن السعوديين وضمانة استدامتهم في أعمالهم بما يحقق الأمان الوظيفي لهم.
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