تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر التخلص من كميات كبيرة لرسائل حملت شعار البريد السعودي في حاوية نفايات بمدينة جدة، فيما أعلنت مؤسسة البريد عن فتحها تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت مؤسسة البريد السعودي أنها اطّلعت على الفيديو المتداول لإلقاء بطاقات تحمل عنوان واصل بحاويات نفايات، واصفةً ما جرى بالتصرف غير المسؤول والمرفوض من أصحابه.
وأوضحت المؤسسة أنها فتحت التحقيق في الواقعة لتحديد المخالفين وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم؛ كون تصرفهم يخالف التعليمات والإجراءات المطبقة في المؤسسة.
وشددت على حرصها الكامل في الحفاظ على جميع المواد والرسائل التي يتم التعامل معها، مؤكدةً رفضها ممارسة عامليها أية تصرفات تعكس صورة سيئة عن خدماتها أو عن آلاف العاملين بها.وفق “أخبار 24”.
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