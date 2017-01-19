جددت وزارة التعليم تأكيدها على السن القانونية التي يمكن فيها قبول الطلاب المستجدين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مبينة أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين والمقيمين في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
وأوضحت الوزارة أن مَن أكملوا عمر الثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل يحق لهم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، مشددة على منع قبول مَن بلغ سن 6 سنوات في مرحلة الروضة.
وأضافت أن مَن لهم أحقية التسجيل في الصف الأول الابتدائي هم مَن أكلموا 6 سنوات أو أقل من ذلك بـ180 يوماً كحد أدنى، شرط أن يكون للطفل شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لعام دراسي كامل.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج