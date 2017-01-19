قرر ثلاثة أشقاء، اثنان منهم يدرسان تخصصات طبية والثالث يعمل موظفاً في المطار، افتتاح عربة طعام متنقلة؛ لتحضير وبيع الكريب والوافل في أحد شوارع محافظة جدة.
وأوضح أحد الإخوة، ويدعى أحمد ويدرس الطب، أن هذا المشروع جاء بعد تجربتهم افتتاح مشاريع أخرى إلا أنه لم يكتب لها النجاح، لافتاً إلى أن فكرة المشروع كانت من اقتراح أصدقائهم.
وأفاد أن أصدقاءهم أعجبوا بطريقة إعدادهم للكريب والوافل عندما يزورونهم في المنزل، فاقترحوا عليهم افتتاح العربة، التي أوضح أنها كلفت ما يقارب 85 ألف ريال.
وتابع ـ في حديث لقناة “العربية” ـ أنه وشقيقيه يتناوبون في تجهيز مستلزمات إعداد الأطعمة وفي العمل على العربة، مفيداً بأنهم يعملون يومياً قرابة خمس ساعات، لافتاً إلى أن المشروع يدر عليهم أرباحاً مرضية.وفق “أخبار 24”.
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