شاهد.. خطاب حماسي لقائد في القوات السودانية: نحن مع المملكة في خندق واحد.. ونقول للمتربصين: “العبوا بعيد”

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