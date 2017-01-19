أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أن وحدة الأحافير بالهيئة اكتشفت في رسوبيات البحيرات القديمة بصحراء النفود في شمال غرب المملكة ناباً يعود لنوع منقرض من الفيلة.
وأوضحت أن الناب يبلغ طوله 2.25 متر، لافتة إلى أن الناب يعد من العينات شديدة الندرة، ومشيرة إلى أنه كان عند اكتشافه في ظروف حفظ ممتازة.
وأفادت الهيئة بأن وحدة الأحافير اكتشفت الناب بالتعاون مع باحثين من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن، وجامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، بالإضافة إلى باحثين آخرين من أستراليا وإسبانيا.وفق “أخبار 24”.
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