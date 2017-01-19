أشاد صندوق النقد الدولي بخطة الموازنة في السعودية، مشيراً إلى أنها ستنجح في تغطية العجز الضخم، الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط .
وقال تيم كالين مدير بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية إن “مجمل خطة المملكة تتمشى مع توصيات الصندوق وإن القضاء على العجز في الميزانية بحلول 2020 يبدو ممكنا”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في واشنطن ، أن إرشادات الإنفاق والعائدات على المدى المتوسط ستحد من القلق في الأسواق العالمية والقطاع الخاص، الذي تريد الحكومة الاستثمار في مشاريعه مع انخفاض عائدات النفط.
وأرجع كالين خفض البنك الدولي توقعه للنمو الاقتصادي في السعودي لعام 2017 إلى 0.4 في المئة، إلى انكماش قطاع النفط في السعودية بعد أن وافقت الرياض في ديسمبر لخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق مع الدول المنتجة للنفط في العالم.
وتوقع مدير الصندوق أن يرتفع النمو في السعودية خارج قطاع النفط إلى نحو 2 بالمئة العام الحالي، بعد أن بدأت الحكومة في سداد الدفعات المؤجلة من ديونها للقطاع الخاص.وفق “مزمز”.
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النقد الدولي: خطة المملكة ستقضي على عجز الموازنة
الخرج اليوم - سعود الحربي :
أشاد صندوق النقد الدولي بخطة الموازنة في السعودية، مشيراً إلى أنها ستنجح في تغطية العجز الضخم، الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط .
أشاد صندوق النقد الدولي بخطة الموازنة في السعودية، مشيراً إلى أنها ستنجح في تغطية العجز الضخم، الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط .
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