تجاوبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى عدد من المواطنين، قالوا إن البنك العربي فصل عدد من الموظفين العاملين بالمصرف وأنهى خدماتهم”.
وأنشأ مغردون هاشتاقاً على “تويتر”، بعنوان “#البنك_العربي_يفصل_موظفين_سعوديين”، اشتكوا فيه من قيام الشركة بإنهاء خدماتهم، دون توضيح الأسباب.
من جهتها ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلة إنها تتحقق من وضع المنشأة ، وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه بـ “تويتر” رداً على الهاشتاق : “يجري حالياً التحقق من وضع المنشأة بشأن حالات فصل عدد من السعوديين، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقها”.وفق “مزمز”.
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“العمل” ترد على مواطنين اشتكوا من قيام “البنك العربي” بفصلهم
“العمل” ترد على مواطنين اشتكوا من قيام “البنك العربي” بفصلهم
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
تجاوبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى عدد من المواطنين، قالوا إن البنك العربي فصل عدد من الموظفين العاملين بالمصرف وأنهى خدماتهم”.
تجاوبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى عدد من المواطنين، قالوا إن البنك العربي فصل عدد من الموظفين العاملين بالمصرف وأنهى خدماتهم”.
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