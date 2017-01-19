ما إن استبشرت السعوديات بولادة رياضة الدراجات الهوائية من جامعة الأميرة نورة لأول مرة في المملكة، حتى خرجت الجامعة ونفت الأمر الذي تداولته الصحف السعودية، مما تسبب في خيبة الأمل لدى بعض السيدات.
الدكتورة الجوهرة الصقية رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأميرة نورة، قالت، إن تصريح عميدة الجامعة فُهِم “بشكل خاطئ”.
وكانت صحف نشرت على لسان عميدة الجامعة، هدى العميل، قولها عن نية الجامعة تدشين مشروع لرياضة الدراجات الهوائية، تستفيد منه 8 آلاف طالبة داخل الجامعة، مع مراعاته القيم الدينية في الملبس والمحافظة على سلامة الطالبات.
التصريح بحسب الصقية كان المقصود منه الدراجات الموجودة في النوادي الرياضية، وليس الدراجات الهوائية كما ذُكر.
وكانت قناة الإخبارية السعودية، إضافة إلى عدد من الصحف أشارت إلى تدشين الجامعة لرياضة الدراجات الهوائية، ضمن اتفاقية أبرمتها مع الهيئة العامة للرياضة.وفق “مزمز”.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
جديد المقالات
إجازتي و وزارتي الموقرة
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
سلمان الانجاز والإعجاز
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
السعوديات في جامعة الأميرة نورة لن يقدن الدراجات الهوائية! هكذا كان ردّهن على الخبر
الخرج اليوم - محمود سليمان :
ما إن استبشرت السعوديات بولادة رياضة الدراجات الهوائية من جامعة الأميرة نورة لأول مرة في المملكة، حتى خرجت الجامعة ونفت الأمر الذي تداولته الصحف السعودية، مما تسبب في خيبة الأمل لدى بعض السيدات.
ما إن استبشرت السعوديات بولادة رياضة الدراجات الهوائية من جامعة الأميرة نورة لأول مرة في المملكة، حتى خرجت الجامعة ونفت الأمر الذي تداولته الصحف السعودية، مما تسبب في خيبة الأمل لدى بعض السيدات.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884905529.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج