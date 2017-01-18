أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي عن تعرض حافلة صغيرة تقل معتمرين من دولة أوروبية لحادث مروري على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة أدى إلى انقلابها.
وأوضح أن الحادث تسبب في وفاة خمسة معتمرين وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفرقة، لافتاً إلى أن ثلاثة منهم حالتهم خطرة، وثلاثة أصيبوا إصابات متوسطة، واثنين أصيبا بإصابات طفيفة.
وأفاد السهلي أن فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت بعض المصابين إلى مستشفى وادي الفرع في حين نقل آخرون إلى مستشفيات في المدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.
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