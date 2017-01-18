كشف الدكتور زيد الفضيل والد المبتعث السعودي المعتدى عليه محمد الفضيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، تفاصيل جديدة في واقعة ابنه الذي شج رأسه مجهولين بأمريكا ويرقد في المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح الفضل خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية، أن الشخص المشتبه باعتدائه على ابنه كان جندياً سابقاً وأنه تعرض لإصابة إبان مشاركته في الحرب على العراق.
وأشار والد المبتعث المعتدى عليه، إلى أن ابنه بصحة جيدة وأن حالته في تحسن مستمر، إلا أنه لا يتذكر ملابسات ما دار قبيل حادثة الاعتداء حتى الآن وذلك من أثر الإصابة، لافتا إلى أن سيارة ابنه بقيت على حالها بعد الحادثة، وهو الأمر الذي ينفي فرضية غرض السرقة، مرجحاً أن تكون دوافع الاعتداء عنصرية.
وفق “أخبار 24”.
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