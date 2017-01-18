صرح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء “منصور التركي” مساء الثلاثاء أن الإرهابي الذي ألقي القبض عليه أمس المدعو حسين محمد علي الفرج، لم يكن ضمن قائمة المطلوبين وإنما اكتشفت الجهات الأمنية ارتباطه ببعض الأفراد المدرجين على قائمة الـ 23 مطلوباً.
ووفقاً لموقع”سبق”قال المتحدث الأمني: “الإرهابي كان في حوزته سلاحٌ رشاش بكامل ذخيرته وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي”.
وأضاف اللواء “التركي” وفق الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على موقع “تويتر “: “كان هناك دور كبير للمواطنين فيما يحققه رجال الأمن من عمليات قبضٍ على الإرهابيين”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس، القبض على الفرج في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية في القطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.
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