أشارت عددا من التقارير إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات ضد الغير، بنسبة عالية أكثر من 100%، ففي السابق كانت أسعار التأمين ضد الغير حوالي 500 ريال، ثم أصبحت الان بعض منتجات تأمين المركبات ضد الغير تصل إلى 1800 ريال .
ومع ارتفاع الاسعار أصبح هناك تتفاوات كبير بين الشركات حيث كل شركة لها أسعارها الخاصة والتي تعتمد على عوامل مختلفة منها نوع السيارة، والمدينة و عمر السائق وسجل الحوادث للسائق.
بل وأصبحت شركات التامين تغير اسعارها بشكل دوري مما صعب مهمة مواكبة التغير في الاسعار للحصول على افضل سعر للمستهلك، خصوصا في الوقت الحالي مع كثرة الأعمال والمشاغل والتي تحتم على الشخص زيارة أقرب تجمع لشركات التأمين والشراء مباشرة دون أخذ نظرة شمولية عن الاسعار، لذلك جاءت فكرة اصدار تقرير مختصر لاسعار التأمين ضد الغير في اغلب الشركات المصرحة في المملكة والتي تحدث بشكل دوري مما يسهل على المستخدم البحث عن افضل شركة من ناحية السعر.وفق “مزمز”.
ففي الجدول المرفق تقرير مختصر عن اسعار التأمين الإلزامي ضد الغير للشركات السعودية، مع ملاحظة أن القائمة المرفقة هي تسعيرة لـ 3 سيارات موديل 2010 لسائق عمره فوق 24 سنة ويسكن في مدينة الرياض والتي نتمنى أن تكون في عون المستهلك لاختيار الافضل.
وموقع أمنها يعرض لك مقارنة بين أسعار التأمين في المملكة ومكنك مشاهدته من هـنـا
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج