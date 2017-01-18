هاجم رئيس هيئة المهندسين، جميل البقعاوي، في مداخلة له ببرنامج “الثامنة” الإعلامي داود الشريان وقناة “إم بي سي”، وذلك لتوظيفها حديثي التخرج من الجنسيات العربية وتهميش أبناء البلد، في الوقت الذي كان البرنامج ينتقد في حلقته بشدة هيئة المهندسين وتهميشها توظيف المواطنين.
وقال البقعاوي في مطلع مداخلته مهاجماً القناة: “عندما تمت استضافتي في إم بي سي، وجدت مهندسا وافدا حديث التخرج يعمل عندكم”، ليقاطعه الشريان: “ما عندي سوى عمال التنظيف أجانب، نسبة السعودة هنا في إم بي سي 80%، لا تزايد علي يالبقعاوي، أنت زعلان يوم قلت لك الهيئة خرطى”.
ولكن البقعاوي أكمل: “يجب عليكم توظيف الخريجين وتبنيهم وأن تكونوا قدوة، والهيئة بدأت بتطبيق قرار منع استقدام المهندسين الوافدين حديثي التخرج ممن تقل خبرتهم عن 3 سنوات”، في الوقت الذي أشار فيه الشريان إلى أن النقاش ليس عن إم بي سي، وأن هذا تحريف للنقاش. وفق “أخبار 24”.
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