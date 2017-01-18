أعلن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر انتهاء آلات الحفر العملاقة من حفر أنفاق مشروع “قطار الرياض”، بعد انقضاء 21 شهراً من العمل المتواصل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 48%.
ويبلغ عدد هذه الآلات 7، وهي: صاملة ومنيفة وثاقبة وذربة (المسار الأزرق، محور العليا- البطحاء)، جزلة (المسار البرتقالي، محطة قصر الحكم)، ظفرة وسنعة (المسار الأخضر، محور طريق الملك عبدالعزيز).
وبلغت المسافة التي حفرتها هذه الآلات العملاقة، المصنعة في ألمانيا وفرنسا، حوالي 34 كلم تحت الأرض، موزعة على 31 محطة، استخرجت خلالها نحو 2.7 مليون متر مكعب من المخلفات، فيما بلغ عدد الموظفين والمشغلين للآلات 479 موظفاً، وتم تركيب 20 ألف حلقة خرسانية في جميع الأنفاق.
وكان الأمير فيصل بن بندر وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام تفقدوا اليوم الأربعاء سير العمل بمشروع قطار الرياض.
وفق “أخبار 24”.
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