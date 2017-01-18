روى مواطن ملابسات وفاة زوجته ذات الـ23 عاماً، أثناء خضوعها لعملية ولادة في أحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة.
وقال الزوج ويُدعى مشاري الحربي، في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، إن زوجته كانت حاملاً في مولودها البكر، وراجعت مستشفىً خاصاً لمعرفة تاريخ الولادة، فتم تنويمها في المستشفى بعدما قال لها الأطباء إن الجنين حركاته أصبحت قليلة، وإنه لا بد من إخراجه عن طريق الطلق الصناعي أو عملية قيصرية.
وأوضح أنها دخلت غرفة الولادة الساعة 12.30 ظهراً وبقيت حتى الـ5 عصراً والرحم مفتوح 5 سنتيمتر، مشيراً إلى أنها أخذت الجرعة الأولى من الطلق الصناعي ثم أخذت الجرعة الثانية في العاشرة والنصف مساءً، وأخبرته الطبيبة أن النتائج ستظهر بعد 6 ساعات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه زوجته ولدت بعد 10 دقائق فقط وليس 6 ساعات، وهو ما يؤكد أن جرعة الطلق الصناعي كانت زائدة، على حد قوله، موضحاً أن الأطباء اكتشفوا وهم يقومون بعملية الخياطة لزوجته أنها تنزف، حتى انتهى الأمر بوفاتها.
وأشار إلى أن الجنين خرج بدون تنفس، وأدخله الأطباء غرفة الإنعاش، وتعافى بعد ذلك وهو بصحة جيدة، موضحاً أن إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة تواصلوا معه وحددوا له موعداً الخميس المقبل.
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