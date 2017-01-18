لم تعد أسماء العطور في السعودية حكراً على باريس هيلتون أو جستن بيبر وغيرهما من المشاهير الذين تحمل عطور شهيرة أسماءهم بل أصبح بإمكان أي شخص أن يكون له عطره الخاص الذي يحمل اسمه أو كنيته كذلك.
وبدأ كثير من السعوديين في الآونة الأخيرة بالذهاب لصناع العطور لشراء عطورهم الخاصة، من خلال اختيارهم بأنفسهم مكونات العطر المفضل لديهم والتي عادة ما تكون من المسك والزهور الفرنسية والعود إضافة لباقي المكونات الأخرى التي تختلف من شخص لأخر.
وبعد أن يتم اختيار العطر المناسب والخلطات التي يقول عنها مصنعو العطر إنها سرية يقوم الزبون بإطلاق اسمه على العطر بحيث يكون خاصاً به دون غيره، كما لا يمكن لأحد أن يقتنيه إلا بإذنه.
ووفقا لموقع هافينتغون بوست عربي يقول عبدالهادي حسين أحد من يقومون بتركيب خلطات العطور في السعودية والذي يعمل كذلك في متجر شهير للعود لـ هافينغتون بوست عربي “إن الأمر لم يعد يقتصر على المشاهير دون غيرهم، بل المواطنون في السعودية أصبحوا يقومون باختيار عطورهم الخاصة بهم، ويكون الإقبال بشكل كبير عادة في أوقات المناسبات والأعياد”.
وبالنسبة للأسعار يقول عبد الهادي حسين “الأسعار تختلف حسب نوع الخلطة والمكونات الخاصة للعطر، فهناك ما يباع بـ 10 آلاف وهناك ما يباع بسعر 400 ريال لـ 300 ملم”.
وأضاف “في بعض الأحيان يصل سعر العطر الخاص لـ 100 ألف ريال، لكن هذا لا يحدث لعموم السعوديين والسعوديات بل للأثرياء والأمراء فقط”.
وعن المكونات الخاصة التي يعمل من خلالها مصنعو دهن العود والعطور، يوضح أحمد لـ”هافينغتون بوست عربي” أن عدد مكونات العطر إجمالاً يصل لأكثر من 100 نوع منها الزعفران والورد والأخشاب والحمضيات والعود الأصفهاني والعود الكمبودي وغيرها”.
وقال “عملية اختيار العطر تعتمد بشكل كبير على الزبون فهو من يقوم باختيار المكونات التي نستخدمها لصنع عطره الخاص وإذا رغب في وقت لاحق باقتناء نفس
العطر فإننا نستدل عليه من خلال أرقام نكتبها على العلبة.
وربما يعتقد المتابع للوهلة الأولى أن النساء هن الأكثر إقبالاً، لكن هذا الأمر نفاه بائعو العطور حيث أكدوا لهافينغتون بوست عربي أن الرجال لهم نصيب وافر من العطور الخاصة بأسمائهم.
كما أن بائعي العطور أنفسهم يسعون وراء تصنيع أنواع خاصة بالمشاهير، إذ يقول مفيد الذي يعمل في أشهر الماركات الخاصة لدهن العود “تعاقدنا مع فتاة شهيرة في السعودية من أجل أن نصنع عطراً خاصاً لها ونقوم ببيعه مقابل أن تقوم بتسويقه عبر حسابها الشخصي بالسناب شات”.
ويضيف “كان هذا بطلب منا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من العملاء في السعودية”.
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