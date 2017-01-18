أطلق مجهولان النار على مواطن من سكان بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف، مساء أمس الثلاثاء، ما أدى لإصابته بعدة طلقات نارية.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة القطيف تلقت بلاغاً في نحو الخامسة مساء أمس، من مستشفى القطيف المركزي، حول إسعاف مواطن مصاب بطلقات نارية في الساق والقدم.
وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة، وباستجواب المجني عليه، أكَّد أن شخصين أطلقا عليه النار أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه، مشيراً إلى أن الجانيين يشتبه أن يكونا ممن نشرت أسماؤهم وصورهم ضمن قائمة المطلوبين.
وأكد الناطق الإعلامي أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للبحث والتحري عن المطلوبين، وسرعة ضبطهما لتقديمهما للمحاكمة. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أنه وقعت أمس حادثة مشابهة، وذلك عندما أطلق ملثمان النار على مواطن (54 عاماً) في بلدة القديح، أثناء وجوده بسيارته الخاصة، لكن لم يصب بأذى باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج