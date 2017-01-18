أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بوقف استقبال الإحالات الورقية في المحاكم ودوائر التنفيذ فوراً، ومعالجة الطلبات والملفات كافة إلكترونياً، عبر مشروع “محكمة بلا ورق”.
وكان وزير العدل، دشن وأقر قبل أسبوعين بمحكمة التنفيذ بالرياض مشروع “محكمة بلا ورق” الإلكتروني، الذي يهدف إلى إلغاء التعامل والتقديم الورقي واختصار الجهد والإجراءات والوقت والمال بالنسبة للمراجعين، فيما كان العمل التجريبي للمشروع انطلق في محكمتي تنفيذ المدينة المنورة وبريدة منذ 3 أشهر.
وأصدر الوزير تعميماً بتوجيه المحاكم ودوائر التنفيذ بإلغاء التعامل الورقي والانتقال إلى التعامل الإلكتروني، ونقل الملفات بين الدوائر القضائية إلكترونياً، والعمل على طباعة ومسح المحاضر والأرفف ضوئياً، في حال الحاجة لإصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم. وفق “أخبار 24”.
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