أقامت فتاة دعوى قضائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، لإلزام خطيبها بتحديد موعد الزواج، وذلك بعدما نمى إلى علمها نية الخاطب فسخ خطبتهما .
وأكدت الفتاة، في دعواها وفقا لصحيفة “المدينة”، أنها متمسِّكة به وبالاتفاق الذي تمَّ بينه وبين أسرتها.
من جانبه، قرَّر ناظر القضيَّة السير في نظرها وتمَّ إبلاغ خطيبها بتفاصيل الدعوى المرفوعة ضدَّه للحضور لموعد الجلسة.
في المقابل، نفى محامي الخاطب أن يكون موكله يرغب في فسخ الارتباط، أو مماطلته في الزواج بالمدعية، لكنه مشغول بتجهيزات الزواج من حجز قاعة الفرح، وتأثيث الشقَّة، وعرض عليها تحديد موعد للزواج في شهر رجب المقبل ووافقت الفتاة.
وفور موافقتها قرَّر ناظر القضية ضبط موعد الزواج في صك القضيَّة، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعيَّة.
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