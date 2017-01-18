تعرض مدافع نادي النصر الشاب خالد الدبيش لقطع جزئي في الرباط الخلفي للركبة في معسكر المنتخب السعودي للشباب
وقد أعلن اللاعب عن نتائج الفحوص الطبية والأشعة التي أظهرت القطع الجزئي شاكراً لله وحامداً على ما حدث وعلى كل حال
يذكر أن النصر يعاني من أزمة في منطقة الظهير الأيسر في الفريق الأول بعد تصاعد قضية زوران مع حسين عبدالغني قائد الفريق وكثرة تجاربه للاعبين في خانة الظهير الأيسر الا انه مازال لم يثبت على لاعب في الخانة من بعد إبعاد حسين عبدالغني
وذلك ما أجبر المدرب زوران قبل ايام من الإستعانة باللاعب في الفريق الأول ليشارك في التدريبات ليتدرج إلى أن يعتمد عليه كلاعب أساسي
وكانت جماهير النصر تعوّل كثيراً على النجم الشاب خالد الدبيش ليخلص النصر من هذه الأزمة إلا أن الاصابة ستجبره على الغياب الطويل
وبذلك تصبح الإصابة الثالثة هذا الموسم في النصر و الرابعة في الملاعب السعودية خلال شهر فقط
لنطرح العديد من التساؤلات عن سبب هذه الإصابة المحطمة للآعبين والتي بدت تتزايد في المواسم الأخيرة وتتحول لظاهرة يجب على الاجهزة الطبية والمسؤولين معرفة أهم الأسباب ودراستها بشكل دقيق للحد من تكاثرها وقضائها على نجوم الكرة السعودية. وفق “سبورت”.
متمنيين الشاء العاجل لكل اللاعبين وأن يحمي الجميع من الإصابات
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