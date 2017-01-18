أكّد لاعب نادي الهلال، مجاهد المنيع، أن الجميع يقف بجانبه منذ إصابته بقطعٍ في الرباط الصليبي، سواء إدارة النادي العاصمي أو اللاعبين، كاشفًا عن أنه سيجري عملية الرباط الصليبي في الرياض بسبب رغبة والدته كي تكون قريبة من اللاعب.
وأوضح المنيع، في تصريحاتٍ إذاعية عبر أثير “ufm”، أن المدرب رامون دياز أعطاه الثقة الكبيرة بإشراكه في المباريات، مضيفًا بأنه يفضّل اللعب في مركز رأس الحربة أو صانع الألعاب.
ويرى النجم الهلالي الصاعد أن مهاجم الأهلي عمر السومة هو الأفضل، خلال الفترة الحالية في الدوري السعودي، لكن -بشكلٍ عام- فإن قائد الهلال ياسر القحطاني هو أفضل مهاجم شاهده على الإطلاق. وفق “المواطن”.
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