كشف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبدالإله الشريف، أن 70% من مروجي المخدرات في مواقع التواصل المضبوطين سعوديون، ولا تتجاوز أعمارهم الـ20 عاماً.
وأوضح الشريف، خلال الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل، أنه تم ضبط 107 مروجين عبر تطبيق “سناب شات”، آخر 7 منهم قُبض عليهم في الرياض والطائف والمدينة المنورة.
وأضاف أن مركز استشارات الإدمان التابع للجنة، لم يستقبل على مدار عام ونصف، سوى 10 حالات لنساء يتعاطين المخدرات، 6 منهن سعوديات، والأخريات حالات تعاط وإساءة استخدام المؤثرات مثل (زناكس وترامادول).
وأكد أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اعتمد إقرار منهج دراسي إجباري في السنوات الأولى في الجامعات، وإيجاد دبلومات في الجامعات لتخريج متخصصين في الوقاية من المخدرات وإقرار برنامج الزمالة للأطباء في كليات الطب، مع عقد دورات في المدارس والجامعات للتوعية بأضرارها.
تجدر الإشارة إلى أن جهود مكافحة المخدرات خلال الثلاث سنوات الماضية أسفرت عن إحباط دخول 270 مليون قرص كبتاجون و114 طناً من الحشيش المخدر.وفق “أخبار 24”.
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