ستقبل سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتب سعادته بالمحافظة رئيس نادي الخرج للطيران الأستاذ : دوخي بن عبدالرحمن الدوخي يرافقه أعضاء النادي والإداريين به حيث جرى في الإستقبال ترحيب سعادة المحافظ لرئيس النادي وأعضاءه والإداريين به ومقدماً شكره وتقديره لقاء ما قام به النادي في الفعالية المقامة بمحافظة الخرج برعاية مجمع عيادات طبيبك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.
وجاء في إستقبال سعادته تلمس إحتياج النادي وأستمع للمعوقات التي تواجه النادي ومبدياً الإستعداد في دعم النادي في سبيل تحقيقه مراتب أعلى من النجاح الذي يحققه وذلك وفق ما يقتضيه النظام ومشجعاً سعادته في تطوير سير تلك الرياضة الممتعة والتي قوبلت من رئيس نادي الخرج للطيران وأعضاءه والإداريين به بعدم الاستغراب من مبادرة سعادته فهو خير السباقون لعمل كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بمحافظة الخرج على مستوى جميع الأنشطة الأمر الذي جعل رئيس النادي وأعضاءه والإداريين به تعمهم الفرحة والسرور على ماقام بالمبادرة به سعادته مقدمين له الشكر والتقدير وقطع الوعد بإذن الله بتقديم ما هو أفضل من نادي الخرج للطيران معلقين بذلك أن النادي من محافظة الخرج ومقدم إلى محافظة الخرج داعين المولىٰ عز وجل أن يوفق سعادته وأن يسدد على درب الهدى خطاه .
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