انهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج الخطة الزمنية لانطلاق مهرجان (إجازتي سعادتي) والذي يقام خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول في المخيم الكشفي الوطني لحماية البيئة بالدلم .
يتضمن المهرجان الذي يستمر لمدة ٥ أيام ابتداء من يوم الجمعة
الموافق. 29-4-1438هـ وحتى الثلاثاء الموافق.3-5-1438هـ إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات المتميزة ، وينطلق من عصر كل يوم حتى صلاة العشاء مع العاب المغامرة الهوائية والطيران الشراعي بالإضافة إلى العاب اخرى ترفيهية والطهي وركوب الخيل ومشاركة نجوم قناة المجد وبداية .
كما اعتمدت مواقع للمهرجان شملت كلا من : (مخيم المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ” طريق العين بالدلم ” ونادي الحي بثانوية ابن النفيس بحي الورود ونادي الحي بمتوسطة الامام البخاري بالدلم) .
تحظى الفعاليات بمشاركة محافظة الخرج والهيئة العامة للسياحة وبلدية محافظة الخرج وبلدية الدلم ومرور وشرطة الخرج بالإضافة الى الدفاع المدني ونادي الشرق وتحظى الفعاليات بتواجد فريق شباب الخرج التطوعي.
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