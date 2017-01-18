رصدت كاميرات المراقبة بأحد المحال شاباً يسرق الجوال الخاص بالبائع مستغلاً عدم انتباهه، قبل أن يغادر المحل سريعاً خشية اكتشاف أمره.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل، شاباً يدخل المحل ومعه ورقة نقدية يطلب من البائع صرفها، ولاحظ وجود جوال على الطاولة، فرمى الورقة النقدية التي بيده على الطاولة ثم مد يده بسرعة للجوال ووضعه في جيبه مستغلاً بعد البائع عنه.
بعد ذلك، حضر البائع وسلم الشاب الذي بدأت تظهر عليه علامات الارتباك النقود بعد صرفها، فيما خرج الأخير من المحل على وجه السرعة خشية افتضاح أمره.
وفق “أخبار 24”.
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