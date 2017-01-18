أكد مستشار وزير الإسكان المشرف على رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم، أن المرحلة الأولى من الأراضي التي سيتم فرض رسوم عليها ستعلن في منتصف فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 53 طلبا بالاستثناء من الرسوم في مدينة الرياض وحدها، سَيُبتّ فيها قريبا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء ضمن معرض ريستاتكس الشرقية، مساء الإثنين الماضي.
وأوضح المديهيم في كلمته أنه سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وسيتم البدء بالرياض تليها بأسبوعين جدة ثم حاضرة الدمام.
وكشف عن استقبال اللجنة بيانات تضم 595 مليون متر في الشهر الأخير، بينما لم تتجاوز في أول خمسة أشهر 40 مليون متر مربع.
ولفت إلى أن الوزارة ستتواصل مع كل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي لتعديل طلباتهم، للحيلولة دون إيقاع غرامات عليهم.وفق “أخبار 24”.
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