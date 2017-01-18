أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن توظيف بعض الشركات والمؤسسات لمعاقين وتسليمهم رواتبهم مع إعفائهم من الدوام، غير مشروع ولا يجوز أبداً.
جاء ذلك خلال رده على سؤال ببرنامج “فتاوى على الهواء”، بإذاعة القرآن الكريم، أمس الثلاثاء، حيث قال السائل، إن بعض الشركات توظف ذوي الاحتياجات الخاصة وتسقط الدوام عنهم وتعفيهم من الحضور، وتحتاجهم فقط لتسجيلهم لديها كمعاقين لتحقيق نسبة السعودة، ليرد المفتي بأن هذا لا يجوز ولا يصلح أبداً لما فيه من هدر لطاقات هؤلاء المعاقين وتعطيلاً لقدراتهم، وحرمانهم من الخبرة والتجربة.
وأضاف آل الشيخ أن ذوي الاحتياجات ينبغي أن يعملوا ويستفيدوا من الخبرة والتجربة، مشيراً إلى أن إعطاءهم رواتب دون أن يعملوا قد يؤدي إلى كسلهم وخمولهم.وفق “أخبار 24”.
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