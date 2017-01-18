توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء” ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار على مناطق المملكة ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ومنطقة القصيم والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية، كما توقعت تكون الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.
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