يسعى البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية لإدخال المملكة مجال تصنيع السيارات وقطع غيارها، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع شركات عالمية ومحلية؛ لإقامة مصانع لإنتاج السيارات في المملكة.
وقالت مصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية” إن البرنامج يدرس خيارات منها إنشاء مصانع لإنتاج الإطارات والأجزاء وقطع الغيار، كما يعمل مع المسؤولين في مشروع مدينة صناعة السيارات بالجبيل، وينتظر موافقة الجهات الرسمية على مشروع خطته لتطوير صناعة السيارات محلياً.
وكان البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية وقع اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات، لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية، وذلك بحجم استثمار يصل لـ4.5 مليار ريال في مرحلته الأولى، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية اتفق مع شركة سانكو اليابانية على تبادل الخبرات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، فيما التقى وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، في وقت سابق عدداً من رؤساء شركات السيارات اليابانية لبحث توطين صناعة السيارات في المملكة.
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