وافقت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة، على قبول دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين يتهم آخر بوصفه بـ”الكذاب”، في إحدى مجموعات تطبيق “واتس آب”، وهو ما يندرج تحت الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.
وأرفق المدعي في دعواه، وفقا لصحيفة “مكة”، صورا للمحادثات التي وقعت في المجموعة لإثبات استخدام الوصف.
وقال مصدر قانوني إن هذه القضايا تعتمد على الإثباتات بأن يكون اللفظ صادرا من جهاز المدعى عليه، ويمكن ذلك من تتبع مصدر الإساءة من خلال الجهات المعنية أو إقرار المدعى عليه.
وأشار إلى أن الحكم في هذه القضايا يكون تعزيريا اجتهاديا، متوقعا حال إقرار المدعى عليه بالإساءة، أن يكون الحكم بتوبيخ المتهم أو حبسه بما لا يزيد عن خمسة أيام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج