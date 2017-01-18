أصدرت وزارة التجارة والاستثمار عقوبة تضمنت التشهير بالنشر في صحيفة محلية بحق شركة خالد الحداد للاتصالات، بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام نظام الالتزام بخدمات ما بعد البيع والضمان.
وذكر الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار على “تويتر” اليوم الأربعاء، أن الوزارة نشرت ملخصاً للحكم الصادر بحق شركة خالد الحداد للاتصالات المحدودة في صحيفة محلية على نفقة الشركة المذكورة، وذلك لعدم التزامها بخدمات ما بعد البيع والضمان.
وأوضحت الوزارة، أن شركة الحداد للاتصالات المحدودة، والتي تعمل في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، خالفت أحكام الضمان والصيانة وقطع الغيار، وأن العقوبة تضمنت غرامة المالية أيضاً.وفق “أخبار 24”.
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