يسر مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة دعوة الأهالي لزيارة المركز الاجتماعي والحضاري باليمامة وذلك للاطلاع على أخر تطورات المبنى ومناقشة بعض الأفكار والمقترحات المطروحة، وذلك بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الموافق 22/ 4/ 1438هـ .
يسر مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة دعوة الأهالي لزيارة المركز الاجتماعي والحضاري باليمامة وذلك للاطلاع على أخر تطورات المبنى ومناقشة بعض الأفكار والمقترحات المطروحة، وذلك بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الموافق 22/ 4/ 1438هـ .
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