أوضح ماجد الفهمي مدير المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، على أن صفقة سعد عبدالأمير ستكون على دفعات بصفقة شراء من القادسية بطرق الأبواب الرسمية ،كاشفا في الوقت نفسه حقيقة التعاقد مع الحارس محمد العويس.
قال ماجد الفهمي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” مدرب النادي الأهلي كريستيان جروس ركز على الجوانب اللياقية بشكل كبير في المعسكر على فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية،والنقص الكبير في اللاعبين بسبب الإنضمام للمنتخبات أعطى فرصة لجروس لتصعيد بعض الاسماء الشابه للمشاركة مع الفريق الأول”.
أضاف : ” مدرب النادي الأهلي “حاط عينه” على اللاعب سعد الأمير منذ فترة بسبب قوة هذا اللاعب وقتاليته في خانة المحور،وصفقة الدولي العراقي سعد الأمير ستكون على دفعات بصفقة شراء من نادي القادسية “بطرق الأبوب الرسمية” كما هي عادة النادي الأهلي”.
بخصوص أنباء اقتراب محمد العويس من النادي الأهلي، أشار : ” النادي الأهلي لم يفاوض اللاعب محمد العويس ولا إدارة نادي الشباب،وحتى الآن ليس من ضمن خيارات النادي الأهلي ،ومتى ما أردنا التوقيع معه سنتفاوض مع إدارة الشباب ،وبإعتقادي أن ادارة الشباب إدارة واعية،ولن تتقدم بشكوى على رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي كما يروج بعض الإعلاميين”.
أنهى ماجد الفهمي ،بقوله : ” إذا كان هناك مفاوضات مع أي لاعب أهلاوي داخل معسكر المنتخب السعودي فسنتخذ الاجراءات الرسمية حيال ذلك،ولاعب نادي النصر الكابتن عوض خميس ليس من ضمن خيارات الأهلي ولم نتفاوض معه”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج