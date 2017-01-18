بارك الإعلامي الإماراتي رياض الذوادي ، فشل انضمام كلاً من اللاعبين ناصر الشمراني وسلمان الفرج لدوري الخليج العربي قائلاً أن اللاعبين لا مكان لهما في ملاعبنا بحسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وغرًد الذوادي قائلاً :” صفقتي الشمراني و الفرج من السوق السعودي الفلكي لا مكان لها في ملاعبنا برافو انديتنا” وفشلت صفقة انضمام اللاعب ناصر الشمراني لنادي العين بسبب الخلافات حول حصة اللاعب المالية نظير الإعارة لنهاية الموسم كما أوقفت إدارة الأهلي الإماراتي مفاوضاتها مع اللاعب سلمان الفرج بسبب المبالغة في الطلبات المادية.وفق “الرياضى”.
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