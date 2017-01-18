أشاد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، بقدرات اللاعب العراقي سعد عبد رب الأمير، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأهلاوي، مؤكدًا أنه فوجئ بمستوى الأمير في التدريبات، وسرعة تطبيقه للتكتيك المطلوب.
وقال جروس في تصريحاتٍ إعلامية: “سعد عبد الأمير لاعب مميز وجيد، ويملك السرعة، وسيفيد الفريق والمجموعة مستقبلًا”.
وتابع: “فوجئت بأداء سعد عبد الأمير في التدريبيات الانفرادية، وسرعة تطبيقه للتدريبات التكتيكية، وغدًا، سيحضر التدريبات الجماعية.. سأشاهد اللاعب في تدريبات الغد، وفي حال رأيت جاهزيته مكتملة، وبإمكانه المشاركة في اللقاء القادم، فإنني لن أتردّد في إشراكه”، مختتمًا بقوله: “أصرّيت على وجود سعد عبد الأمير، لأنني متأكّد أنه سيفيد الفريق ويقدم الكثير”.وفق “أخبار 24”.
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