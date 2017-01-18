وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل طفلين سوريين إلى المملكة لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، بعدما أصيبا بإصابات بالغة في القصف الذي استهدف قريتهما في إدلب، وأدى إلى بتر أطرافهما ومقتل والديهما.
وشدد ولي ولي العهد على ضرورة توفير كل الرعاية للطفلين عمار وأحمد، اللذين سجلت حالتهما من خلال مبادرة “نلبي النداء” ضمن أعمال إغاثة الشعب السوري؛ حيث نقلا إلى تركيا وتم استكمال إجراءات نقلهما للمملكة.
من جانبه، كشف خال الطفلين عمار وأحمد وفقاً لـ”عكاظ”، اللحظات الصعبة التي عاشاها في القصف الذي دمر منزلهما وقتل جميع أفراد الأسرة باستثنائهما، مبيناً أنه كان في منزل أسرتهما قبل 10 دقائق من الفاجعة، وبعد مغادرته حضرت طائرة حربية أفرغت حمولتها على الآمنين وعندما عاد لتفقد الأمر فوجئ بالكارثة.
وأضاف أنه تم التواصل مع فرق “نلبي النداء” وأُجلي الطفلان إلى مستشفى الأمل في مدينة الريحانية على الحدود التركية وأجريت لهما إسعافات عاجلة وأكثر من عملية جراحية، وأكد الأطباء أن وضعهما خطير ويتطلب تدخلاً عاجلاً.
وأشار خال الطفلين إلى أن الأطباء أوضحوا أنهما بحاجة إلى أطراف تبدل خلال مراحل العمر كونهما في مراحل النمو، ويحتاجان إلى تأهيل نفسي؛ نتيجة فقدهما أفراد أسرتهما.
وبيّن أن الجانب التركي بالتعاون مع “نلبي النداء” قام بترتيب أوضاع عمار وأحمد، واستكملت الإجراءات النظامية لإخلائهما ونقلهما إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية.
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