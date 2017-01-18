قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أول أمس (الإثنين)، بمعاقبة رجل أمن بالسجن عامين ونصف العام؛ لإدانته بتهديده أحد القيادات الأمنية بالقتل عبر موقع “تويتر”، اعتراضاً على قرار القائد بنقله من موقع عمله.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المدعى عليه بث تغريدتين على “تويتر” فيهما تهديد للأمن الوطني لإصدار قرار بنقله في إطار مهامه العملية، ليصدر ضده قرار بالحبس وتغريمه مبلغ 500 ريال ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وكشفت المصادر أن المحكمة رفضت تهمة وجهت للمتهم بتأييد تنظيم “داعش”، مبررة ذلك بعدم كفاية الأدلة، فيما اعترض طرفا القضية على الحكم الصادر ليتم إفهامهما بإمكانية تقديم اعتراض خلال 30 يوماً قبل رفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
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