فوجئ أستاذ جامعي من جنسية عربية يعمل بكلية التربية التابعة لجامعة شقراء، بدخول 3 أشخاص ملثمين إلى مكتبه أمس (الثلاثاء)، أحدهم يحمل ساطوراً، وهددوه بإيذائه إذا لم ينجح الطلاب في مادته، ما دفعه لإبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الواقعة.
وأوضح عميد الكلية الدكتور طلال الشريف وفقاً لـ”الشرق”، أن الجهات الأمنية حققت مع 5 طلاب مشتبه بهم، ومازال فريق التحقيق يعمل على القضية، مشيراً إلى أن إدارة الكلية تنتظر صدور نتائج التحقيق من الجهات الأمنية.
وأضاف الشريف أن واقعة التهديد حدثت أثناء قيام الأستاذ برصد درجات الطلاب خارج وقت الدوام الرسمي، مؤكداً أن هناك عقوبة تأديبية على مَن يثبت ضلوعه في هذا السلوك المرفوض، وسيتم تحويله إلى لجنة التأديب لتحديد العقوبة المناسبة، مبيناً أن العقوبات قد تصل إلى الفصل؛ بسبب التعدي على الحرم الجامعي.
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