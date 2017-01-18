قالت مصادر إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجّه الجهات المختصة في الطائف بمنع إصدار حجة استحكام على أرض تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين متر مربع، لأحد الأمراء من الأسرة المالكة.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن أحد الأمراء تقدم بطلب إصدار صك استحكام على أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، دون أن يقدم مستندات شرعية تثبت ملكيته للأرض.
وجاء توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بضرورة الحفاظ على الجزء الحكومي من تلك الأرض بعدما اتضح أن الأرض حكومية.
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