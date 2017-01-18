قالت مصادر إن المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط، أصدرت حكماً بمعاقبة مشرفات تربويات في إدارة التعليم بمنطقة عسير بالسجن والجلد، اتهمن قائدة تربوية بتهم كيدية ثبت عدم صحتها وإلحاق الضرر الوظيفي لها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن القضية بدأت أحداثها عام 1432 هـ؛ حيث حررت مشرفات تربويات محضراً ضد إحدى القائدات شككن بولائها الوطني، لتتقدم القائدة بشكوى للمحكمة الجزائية واستمرت مراجعات القضية لمدة 5 سنوات.
وأضافت أن الحكم صدر بعدم ثبوت ما نسب إلى القائدة التربوية، وقررت المحكمة معاقبة المشرفة التي تولت كتابة المحضر بالسجن 6 أشهر وجلدها 120 جلدة، وعوقبت المشرفات اللاتي وقّعن على المحضر بالسجن شهرين و50 جلدة، وتسلم أطراف الدعوى نسخة من الحكم وأفهمن بأن لهن الحق في الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً.
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