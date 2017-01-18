نجت أم مع أطفالها السبعة من الموت حرقاً؛ إثر نشوب حريق في منزلهم بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة بمنطقة عسير يوم أمس (الثلاثاء)، وذلك بفضل الله ثم بشجاعة امرأة تدخلت وأنقذتهم من بين ألسنة اللهب المتصاعدة.
وروى شهود عيان وفقاً لـ”عكاظ” تفاصيل الواقعة؛ حيث أوضحوا أن المرأة اكتشفت صباح أمس اشتعال نيران كثيفة في منزل شقيق زوجها فهرعت إليه مسرعة وتمكنت من فصل التيار الكهربائي عن المنزل، قبل أن تغامر بالدخول وسط النيران وأخرجت الأم وأطفالها، قبل أن تساهم في إطفاء الحريق بمساعدة الجيران حتى وصول فرق الدفاع المدني.
وأضافوا أن الحريق وقع بسبب “دفاية” أدت إلى انتشار الحريق في كل أرجاء المنزل، مبينين أن والد الأطفال السبعة كان غائباً عن المنزل لمرافقته لأخيه زوج المواطنة الشجاعة في رحلة علاجية بمدينة الرياض.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير الرائد عبدالإله الشهراني، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات ويرجح أن يكون قد وقع بسبب ماس كهربائي لإحدى الدفايات، مضيفاً أن المنزل تأثر بالحريق بشكل شبه كامل.
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