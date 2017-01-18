أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن مواطناً تعرض صباح أمس الثلاثاء لإطلاق نار من شخصين ملثمين، وذلك في بلدة القديح.
وأوضح أنه عند الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 54 عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، لم ينتج عنه تعرضه أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثنتى عشرة طلقة نارية.
وأضاف أنه تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.وفق “أخبار 24”.
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