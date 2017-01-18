قضت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة فتاة عربية ووالدتها؛ بتهمة الاحتيال على محل شهير لبيع المجوهرات، والاستيلاء على مجوهرات ثمينة، وقررت توقيع عقوبة السجن والجلد على كل منهما.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ”المسار”، إلى شهر ذي الحجة الماضي؛ حيث تلقى مركز شرطة جدة بلاغاً من محل مجوهرات شهير بتعرضه للاحتيال من قِبل فتاة والاستيلاء على مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال.
وتبيّن أن المتهمة زارت موقع المتجر عبر موقع “إنستغرام” وادّعت أنها ابنة رجل أعمال شهير وطلبت إرسال صور المجوهرات عبر تطبيق “واتسآب” واختارت أطقم ألماس بقيمة 5 ملايين ريال، وقالت إنها ستقوم بتحويل المبلغ عن طريق حوالة بنكية، ثم أرسلت صورة من حوالة معدلة بالفوتوشوب لأحد العاملين بالمتجر، كما أرسلت شخصاً لاستلام المجوهرات.
واكتشف مسؤولو المتجر عدم إيداع الحوالة البنكية في حسابهم؛ حيث استغلت الفتاة إجازة عيد الأضحى وإغلاق البنوك أبوابها لعدة أيام، ليتقدموا ببلاغ رسمي وتتم الإطاحة بالفتاة التي اتضح أنها في العقد الثالث من عمرها، وقبض على والدتها أيضاً بتهمة التستر على ابنتها وأودعتا سجن بريمان بجدة، وأعيدت المجوهرات لصاحبها.
وقررت المحكمة معاقبة الفتاة بالسجن عاماً وجلدها 100 جلدة، فيما عوقبت والدتها بالسجن 5 أشهر والجلد 60 جلدة.
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