زار مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، مساء أمس (الثلاثاء)، عدداً من الشباب السعوديين العاملين في مغسلة للسيارات بمدينة نجران.
وعبر مدير فرع وزارة العمل عن تقديره للشباب، معلناً عن تكفله من حسابه الخاص بقيمة تفصيل زي موحّد لهم.
وكانت صور الشباب وهم يعملون في المغسلة قد حظيت بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر متداولوها عن إعجابهم بالشبان الذين كسروا حاجز الخجل في سبيل العمل الشريف.وفق “أخبار 24”.
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