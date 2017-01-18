جمع برنامج “الثامنة” لداود الشريان شابا سعوديا أبكم بأمه الحاضنة التي ربته في صغره بعد تيتمه، وتفرقا لسنوات طويلة، في لحظة مؤثرة تخللها بكاء صامت من طرف الشاب المتأثر.
وتعود تفاصيل القصة إلى ظهور الأم الحاضنة، وتدعى هدى، في حلقة سابقة، حيث قالت إنها قامت بتربية 6 أبناء في المملكة لمدة 18 عاما، وتمنت الالتقاء بهم، ليوجه الشريان دعوة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة تسهيل دخولها.
وحضر الشاب، ويدعى سلمان، إلى حلقة اليوم دون أن يعلم ما الذي ينتظره، حيث رافقه مترجم الإشارة، وعبر عن مشاعره القوية تجاه أمه الحاضنة التي ربته وعلمته كل شيء في الحياة، وكيف كان فراقها صعبا عليه.
وفاجأ البرنامج الشابَ سلمان بوالدته الحاضنة هدى، وهي تدخل الاستوديو، ليقفز من مكانه ويتجه إليها ويحتضنها، باكيا دون صوت، ولكن بملامح معبرة تختلط فيها الفرحة بالصدمة، مؤكدا أنه يريد العودة مع والدته الحاضنة لمصر في حال عدم جلوسها في المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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