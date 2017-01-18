فسّر رئيس نادي القادسية السابق، جاسم الياقوت، تصريحاته التي أكد فيها تدخل شخصيات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، برئاسة الأمير سلطان بن فهد، بغرض توجيه صفقة ياسر القحطاني إلى الهلال، قبل سنوات.
وظهر الياقوت في مقطع فيديو، يؤكد فيه أن الأمير سلطان بن فهد لم يكن له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بانتقال ياسر القحطاني للهلال، مفسرا الاتصال الذي تلقاه منه: “كان لإنهاء القضية فقط، لصالح المنتخب السعودي، حيث كان الأمير حريصا على تركيز اللاعب”.
وأضاف الياقوت: “وحتى أعضاء الاتحاد السعودي، لم يكن لهم أي ضغط أو اتصال أو محاولة إقناع، كانت اتصالات للنقاش وإيضاح اللوائح فقط، حيث قالوا لي إن اللاعب إذا لم ينتقل للهلال فسوف يخسر القادسية، لأن عقده سينتهي وسيكون حرا”.
وكان الياقوت قد أثار الجدل حينما قال إن شخصيات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب تدخلت لإنهاء الصفقة لصالح الهلال، حيث استقبل اتصالات من الرئيس حينها سلطان بن فهد، وحافظ المدلج، والدكتور بن سعيد.
وفق “أخبار 24”.
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