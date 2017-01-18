صادر مسؤولو إحدى المدارس سكينا مبتكرة تشبه “الكرت” من أحد الطلاب الذين أدخلوها للمدرسة، حيث استعرض مرشد المدرسة كيفية استعمالها وتحولها إلى سكين.
وبدت السكين في أول الأمر مثل “كرت” عادي من إحدى الجهتين، إلا أن حافة مسنونة ومطوية داخل الكرت يمكن نزعها إلى الأمام، بينما تطوى الحواف إلى الداخل، وبالتالي يتحول الكرت إلى سكين حادة.
وأوضح مرشد المدرسة أنه تمت مصادرة هذا الكرت/السكين من أحد الطلاب، موجها تحذيرا لمنسوبي المدارس بضرورة توخي الحذر والانتباه لمثل هذه الخدع.وفق “أخبار 24”.
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