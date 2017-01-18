قالت مصادر إن مجموعة بن لادن السعودية شرعت في التفاوض مع عدة مصارف لتمديد حصولها على تسهيلات ائتمانية؛ كي تتمكن من تسديد تكاليف الإنشاء في مشروع توسعة الحرم المكي الشريف.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المفاوضات جاءت بعد حصول عدة تأخيرات في المشروع، مشيرة إلى أن المبالغ التي قد يتسنى لمجموعة بن لادن الحصول عليها من خلال تمديد التسهيل الائتماني تصل لعشرة مليارات ريال.
وأضافت المصادر أن المجموعة تأمل أن تتمخض مفاوضاتها مع البنوك عن تمديد التسهيل حتى نهاية عام 2019، وترتبط هذه المفاوضات، وفقاً لـ”رويترز”، بتقليص الحكومة للإنفاق، ما أدى لتأثر عدد من الشركات في قطاع المقاولات.
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